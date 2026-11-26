プレスリリース 「スキル大全」、IPA「デジタルスキル標準 ver.2.0」全90項目との対照表を整備

デジタルスキル標準で進めてきた人材育成を生かしたまま、デジタル以外の職種・業務まで同じ物差しで。90項目すべてに対応するスキルを特定、17のロールすべてに対応する職種を収録 株式会社Personality（本社：東京都文京区、代表取締役：千葉真穂）は、職種・業務・スキルをつないだ仕事の辞書（スキル辞書）「スキル大全」（商標出願中）について、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公表している「デジタルスキル標準 ver.2.0」の全90項目との対照表を整備しました。90項目すべてについて、対応するスキルをスキル大全の中で特定しています。

あわせて、同標準が示す17のロールすべてに対応する職種を収録しています。 デジタルスキル標準は、DX（デジタル技術による事業や業務の変革）を進める人材に必要なスキルを、国が整理して示したものです。 すべてのビジネスパーソン向けの「DXリテラシー標準」と、DXを推進する人材向けの「DX推進スキル標準」からなり、2026年4月にver.2.0へ改訂され、新たにデータマネジメントの人材類型が加わりました。 研修の体系づくりや、デジタル人材の育成計画の拠り所として、多くの企業で使われています。

Advertisement

デジタルスキル標準 ver.2.0の「DX推進スキル標準」の共通スキルリスト67項目と、「DXリテラシー標準」の23項目、あわせて90項目のそれぞれについて、スキル大全のどのスキルが対応するかを結んだ対照表です。 ・部分的な対応（24項目）：項目の一部を受けるスキルがあるもの、または知識や理解を求める項目に対して、内容の近いスキルを結んだもの対照にあたっては、デジタルスキル標準の項目名のみを参照しています。 スキル大全の定義やレベルの記述は、すべて当社が独自に作成したものです。