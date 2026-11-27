24日に浦和1400メートルで争われた2歳新馬戦は4角で先頭に立ったストリームアタック（牝、小沢、父オメガパフューム）が2着に9馬身差で圧勝した。道中は外の3… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

24日に浦和1400メートルで争われた2歳新馬戦は4角で先頭に立ったストリームアタック（牝、小沢、父オメガパフューム）が2着に9馬身差で圧勝した。 道中は外の3番手で折り合い、直線で突き抜ける好内容。

それでいて1分28秒6の快時計には野畑騎手も「いいですね。 牝馬路線だったらいいところまであると思いますよ」と絶賛していた。 その翌日、小沢師に会うと「吉川オーナーは土曜日に高知、月曜日に東京でも勝っていて、ストリームアタックで3連勝だったんです。 それで『ジェットストリームアタック（「機動戦士ガンダム」に登場する三位一体攻撃）』達成だそうですよ」。21日の高知11Rでストーミーデイ（牡9、別府）、23日の東京7Rでゴールドブレイズ（牡3、浅利）が勝利すると、3連勝を達成したのがストリームアタック。

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吉川オーナーの所有馬にはほかに船橋のジェットアタック（牡2、稲益）もいて、小沢師によると「ジェットストリームアタック」からの連想とのこと。 見事な達成だった。 肝心のストリームアタックの今後については「順調にいって、牝馬のクラシック戦線を盛り上げてほしいですよね」と師。 URAWAなでしこオープンから日刊スポーツ賞ユングフラウ賞、そして地方馬限定では最後となる来年の桜花賞を目標に掲げた。 【牛山基康】