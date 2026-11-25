アマチュア４９戦無敗の「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が２５日、横浜市内のホテルでプロ初タイトル戦に向けての計量を行いリミットより１００グラム軽い６１・２キロ、王座を争うフィリピンユース・ライ

アマチュア４９戦無敗の「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が２５日、横浜市内のホテルでプロ初タイトル戦に向けての計量を行いリミットより１００グラム軽い６１・２キロ、王座を争うフィリピンユース・ライト級チャンピオンのロネリック・バレステロス（２１）＝フィリピン＝は６０・５キロでともに１回でクリアした。

デビューから３戦目でユースタイトルに挑む藤木は「プロの減量にも慣れてきた。 うまく仕上がった」と手応えは十分だ。 今回は減量する期間を長くして、急激にウェートを落とすのではなく、少しずつ落として体へのダメージを軽減。

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「練習にも集中できた」と計量前日にも十分なジムワークを消化できたという。 対戦するバレステロスは、７勝（６ＫＯ）１敗１分けとＫＯ率も高く、手数の豊富なフィリピンのホープ。 油断はできないが、「仕上がりは本当に過去イチ。 スピード、パワー、スパーリング内容、スタミナ、疲れと、すべての面で。

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明日を見てください」と最高の姿を披露することを約束した。 世界ユースで金メダルを獲得し鳴り物入りでプロ入りし、６月のデビューからここまで２戦連続ＫＯ勝ち。 計量後の「フェースオフ」では激しくにらみ合い視線をぶつけ合った。

「相手もバチバチだったので、『かかってこいよ』という感じ。 レベルが違う」と本番でのひと暴れを予告した。