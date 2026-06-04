「サカつくTV#8」Ver2.0大型アップデート放送が6月5日に決定！新要素を先行公開

セガは、『プロサッカークラブをつくろう！2026』の公式番組「サカつくTV#8」を2025年6月5日20時から配信。Ver2.0大型アップデートの詳細を発表予定。

株式会社セガは、好評発売中のサッカークラブ運営シミュレーション ゲーム 『プロサッカークラブをつくろう！2026』（対応プラットフォーム：PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC（Steam、Google Play Games on PC））について、最新情報をお届けする 公式番組 「サカつくTV#8」Ver2.0大型 アップデート 放送を、2025年6月5日（金）20時より公式YouTubeチャンネルにて配信することをお知らせします。

本番組では、Ver2.0大型アップデートの詳細を中心に、開発陣が直接解説するコーナーや、実際のプレイ映像を交えた新要素の紹介が予定されています。 Ver2.0では、クラブ運営の深みを増す新システムの追加や、選手育成の拡張、スタジアム機能の強化など、プレイヤーの皆様からの要望を反映した大幅な改善が図られています。 また、最新シーズンデータに対応した選手能力の更新や、新たなエディット機能も実装予定。 さらに、Jリーグ、Kリーグ、マンチェスター・シティなど、実在クラブとの連携コンテンツも拡充されます。

さらに、番組内では視聴者参加型のプレゼント企画も用意されており、抽選で「サカつく2026」オリジナルグッズやゲーム内アイテムが当たるチャンスも。 生放送中にリアルタイムで寄せられる質問に開発陣が答えるコーナーもあり、アップデートの裏話や今後のアップデート予定に関する情報も飛び出すかもしれません。 セガは、本放送を通じてユーザーとのコミュニケーションをさらに深め、『サカつく2026』の世界をより一層盛り上げていく方針です。 放送を見逃した方向けに、アーカイブ配信も予定しています。

今後の情報は公式サイトやSNSで随時発信されますので、ぜひチェックしてください。 ［著作権表記］ (C)2025 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C)J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

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