プロサッカークラブをつくろう！ ロード・トゥ・ワールド プロサッカークラブをつくろう！ ロード・トゥ・ワールド 配信元 セガ 配信日 2026/11/25 『プロサッカークラブをつくろう!…

「鈴木彩艶」「菅原由勢」「谷口彰悟」「渡辺剛」「伊藤洋輝」「冨安健洋」「久保建英」「堂安律」「前田大然」「中村敬斗」「鎌田大地」「佐野海舟」「伊東純也」「小川航基」「塩貝健人」「上田綺世」といった日本代表選手が、得意戦術カウンターの新★5選手として登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”を開催！

エントリー期間：2026年11月27日（金）16:00〜12月2日（水）メンテナンス開始まで『サカつくRTW』のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）86th”を開催します。 期間中、“WORLD TOUR EUROPE”を開催します。 今回は、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで、500GBが獲得できます。 また、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」3個、「ベリーハード」で「能力UP極秘練習」1個が獲得できます。

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さらに、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーが入手できます。 最終ステージでは「海狼」の虹アクセサリーが登場するほか、過去に登場したワールドツアー限定の虹アクセサリー「ノースロンドンスタイル」「赤薔薇」も再登場します。

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期間中1回限定ミッション開催期間：2026年11月25日（水）〜12月2日（水）10:59（初回達成時のみ）（C）SEGA （公財）日本サッカー協会公認 The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

（C）SEGA （公財）日本サッカー協会公認 The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.