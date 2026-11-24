アルピーヌ・ジャポンが11月19日に日本導入を発表したブランド初の電気自動車『A290』が、話題になっている。SNSでは、「カッコいい」「サイズ感も値段も現実的」などのコメントが寄せられ注目を集めている。

アルピーヌ A290は、ホットハッチの魅力を電動化の時代に再解釈した5ドアコンパクトカーだ。 最高出力218PS、最大トルク300Nmを発生する電動モーターを搭載し、一充電走行距離は360km（WLTCモード）。

バッテリー容量は52kWhで、CHAdeMO方式の急速充電にも対応する。 車体サイズは全長4020mm×全幅1815mm×全高1550mm、乗車定員は5名。 電気自動車専用プラットフォーム「AmpR Small」を採用し、バッテリーを床下に配置することで低重心設計を実現している。 シャシーはアルピーヌのエンジニアが独自チューニングした「アルピーヌスポーツシャシー」で、リアにはマルチリンク式サスペンションを組み合わせる。

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駆動力制御には「Alpine Torque Precontrol」と「Brake Torque Vectoring」を搭載。 ブレーキはブレンボ製4ピストンモノブロックキャリパー、タイヤはミシュランと約2年間の共同開発で生まれた専用の「Michelin Pilot Sport S 5」（19インチ）を装着する。 ステアリングにはF1から着想を得た操作ボタンを配置。 赤いオーバーテイクボタン（OV）を押し続けると最大約10秒間、電動モーターの最大出力を引き出せ、リチャージダイヤル（RCH）では回生ブレーキの強さを4段階で調整できる。

ドライブモードはSave、Normal、Sport、Persoの4種類で、Sportモードではローンチコントロールも利用できる。 オーディオはデヴィアレと共同開発した9スピーカー＋サブウーファー、615Wの専用品で、走行状態に連動してサウンドが変化する「Alpine Drive Sound（ADS）」も備える。 マルチメディアシステム「Alpine Portal」はグーグルサービス搭載の10インチタッチスクリーンで、グーグルマップのEVルートプランナーにより充電スポットを考慮したルート案内が可能。

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スマートフォンアプリ「My Alpine」やFOTAにも対応し、リモートサービスは5年間無料で利用できる。 ADASはハイウェイ＆トラフィックジャムアシスト、ブラインドスポットインターベンション、リアブレーキサポート、ドライバーモニタリングシステムなどを搭載する。 プルミエール エディションのボディカラーは「ブルー アルピーヌ ビジョン M」（50台）と「ブラン ニヴァル M」（50台）の2色で、いずれもブラックルーフを組み合わせる。

ブルーにはブルー、ブランにはレッドのブレンボ製4ピストンキャリパーを採用し、インテリアにはディープブルーとエヴァーグレーのナッパレザーを用いる。 SNSでは「ルノー5とアルピーヌA290カッコいい」と、ルノー5との2台をまとめて評価する投稿が見られる。 販売店で実車を見たユーザーは「サンクとアルピーヌA290が展示されてた なかなかよき」と投稿。 試乗したユーザーからは「柔のサンク、剛のA290 どちらもいいクルマ」と、2台の個性の違いを表現する声も寄せられた。

サイズや価格に触れる声もある。

「A110もカッコ良かったけど、こっちの方がサイズ感も値段も現実的。 本気で欲しい」と、購入意欲を示す投稿が見られたほか、公式サイトのスペックを確認したユーザーは「アルピーヌA290いいですね」と、車重1480kg、218ps、トルクベクタリングといった仕様に注目していた。