スティーブン・ジェラードが、移籍金1億2300万ポンドのリヴァプールFWブラッドリー・バルコラに、プレミアリーグとチャンピオンズリーグでのタイトル争いに向けてゴール前での決定力向上を求めた。

リヴァプール のレジェンド、 スティーブン・ジェラード が、1億2300万ポンドで今夏加入した ブラッドリー・バルコラ に、ゴール前で「殺し屋」になるよう求めた。 バルコラは先週日曜日、マンチェスター・ユナイテッドに4-0で勝利した試合で何度か決定機を逃した。

ジェラードは、フランス代表FWが決定力を磨けば、アンドニ・イラオラ率いるチームはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝を本格的に狙えると考えている。 リヴァプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードが、今夏1億2300万ポンドで加入したブラッドリー・バルコラに、ゴール前で「殺し屋」になるよう求めた。 アンドニ・イラオラ率いるチームが今季、プレミアリーグとUEFAチャンピオンズリーグの両方で優勝を争うために必要だと考えている。 8月下旬にパリ・サンジェルマンから移籍したフランス代表FWは、ここまで9試合で4アシストを記録。

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先週日曜日にマンチェスター・ユナイテッドを4-0で圧倒した試合でも活発なプレーを見せたが、何度か明らかな決定機を逃した。 得点は10月中旬のチャンピオンズリーグ、LASKに6-3で勝利した試合でのハットトリックによる3点のみだ。