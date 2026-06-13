「ゴーストコンサート：missingSongs」2026年春放送決定 豪華スタッフ・キャストで贈る音楽ファンタジー

2045年、歌が禁じられた世界で少女・相葉芹亜が禁断の歌声に導かれ、グレートゴーストと出会う物語。霊能力者集団TERAと共に、憑依鎮魂歌で音楽の力を解放する。2026年4月5日放送開始。

2045年、世界は音楽を失っていた。 人類は自らの声で歌うことを禁じられ、音楽の創造と演奏は全て人工知能アプリ《MiucS》に委ねられていた。 そんな世界で、少女・相葉芹亜は友人たちと出かけた先で、禁じられた歌声を耳にする。

その歌声に導かれて芹亜が目にしたのは、一人のゴーストだった。 この世の外から現れた偉人、グレートゴースト。 彼らは人間の歴史に名を残した英雄や天才たちの霊であり、現代に突如として出現した。 そして、芹亜の前に現れたのは、霊能力者集団《TERA》のメンバーたち。

彼らはグレートゴーストと人間の橋渡し役として、特殊な能力を駆使する。 さらに、芹亜は自身もまた、ゴーストを憑依させて歌を歌うことで力が発揮できる憑依鎮魂歌の使い手であることを知る。 これは、私がゴーストになるまでの物語。 芹亜の運命の歯車は静かに、しかし確かに回り始める。

本作の主人公、相葉芹亜は普通の少女として描かれる。 彼女は音楽を愛しながらも、その表現を奪われた世界に生きる。 そんな中で運命的に出会うグレートゴーストたちは、歴史上の偉人たちの意志を宿す存在だ。 例えば、クレオパトラやオデュッセウスなど、誰もが知る英雄がゴーストとして登場する。

芹亜は彼らと共鳴し、憑依鎮魂歌を通じて音楽の力を解放する。 一方、芹亜の友人である西園寺楓や村山朱莉、市川瑠衣、青木凛空などもそれぞれの秘密を抱え、物語に深みを与える。 彼女たちの関係性や成長が、音楽と共に描かれる。 また、ゴーストたちの人間味あふれる描写も見どころだ。

スタッフ陣は豪華な顔ぶれで、原案は上松範康、原作はUNISON Projectが手掛ける。 監督・シリーズ構成は神保昌登、キャラクターデザインは宇井川真明が担当。 美術監督には草間徹也と里見篤、設定は高橋武之と柿本晋吾、色彩設計は小谷和樹、撮影監督は佐藤敦、オフライン編集は近藤勇二、音響監督は土屋雅紀、音響効果は上野励、音楽はElementsGardenが務める。

キャストも豪華で、相葉芹亜役に藤寺美徳、西園寺楓役に小鹿なお、村山朱莉役に櫻井みゆき、市川瑠衣役に安雪璃、青木凛空役に佐藤聡美、雪庭役に日野聡、葉哲役に入野自由、MiucS役に陶山恵実里、クレオパトラ役に日高里菜、オデュッセウス役に寿美菜子と、実力派声優陣が揃う。 放送は2026年4月5日からTOKYO MX、BS朝日、関西テレビなどで開始予定。 タイトルは『ゴーストコンサート：missingSongs』。 歌と魂が交錯する、切なくも美しい音楽ファンタジーが幕を開ける。

芹亜の選択と成長、ゴーストたちの想い、そして隠された世界の秘密。 全ては歌と共に明らかになる。 この物語は、失われた音楽を取り戻すための、涙と奇跡のコンサートだ





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ゴーストコンサート Missingsongs アニメ 2026年 上松範康

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