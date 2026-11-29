来季から松井秀喜監督が巨人の指揮を執ることが決まった。また日本のユニホームを着てもらえることが何よりうれしい。大リーグに行った選手にはいつか日本に戻り、経験を還元してほしいと常々思っていた。中日の工藤公康監督とともに、セ・リーグの戦いを面…

来季から松井秀喜監督が巨人の指揮を執ることが決まった。 また日本のユニホームを着てもらえることが何よりうれしい。 大リーグに行った選手にはいつか日本に戻り、経験を還元してほしいと常々思っていた。

中日の工藤公康監督とともに、セ・リーグの戦いを面白くしてくれるだろう。 松井が初本塁打を放った試合は、私が先発だった。1993年5月2日の巨人－ヤクルト戦。 石川・星稜高から鳴り物入りで巨人入りした高卒ルーキーは、体格に優れ、当時からすでに威圧感のようなものをまとっていたのを覚えている。 記念すべき1号は、九回2死から高津臣吾の直球を弾丸ライナーで右翼席中段へ運んだ。

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野村克也監督は高津と古田敦也のバッテリーに、まずは真っすぐで勝負するよう指示していたという。 松井がどこまで対応できるか、見極めようとしたのだろう。 普通の打者にそんなことはしない。 すでに力を認めていたということだ。