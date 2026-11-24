ソフトウェアの共同開発サービス「GitHub」で、コードの変更案をAIに点検・修正させ、チームのルールが認める場合は承認まで任せられるようになった。米Anthropicは11月23日、こうした機能をまとめた「Claude Ship」を発表した。ClaudeのTeamとEnterpriseプラン向けにベータ提供を始めた。

Claude Shipは、すでに一般提供しているコードレビュー機能「Code Review」と、新たに追加した修正機能「PR Steward」、承認機能「Claude Approvals」の3つで構成する。

対象となるのは、開発者がコードの変更内容をチームに提示し、その取り込みを求める「プルリクエスト」だ。 Code Reviewがコードの問題点を指摘し、PR Stewardがその指摘や自動チェックで見つかった問題をもとに修正を試みる。 修正するたびに、変更内容や元に戻す方法をコメントとして残す。 Claude Approvalsでは、どこまでAIに承認を任せるかをチームごとに設定できる。

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例えば、ドキュメントの変更はAIだけで承認できるようにする一方、請求処理に関わるコードの変更には人間の承認を必須にするといった使い分けが可能だ。 によると、GitHubの自動取り込み機能を有効にしておけば、人間の承認が不要で、必要なチェックをすべて通過した場合、人の手を介さずに変更が反映されることもある。 開発者はClaude Codeで「/ship」コマンドを実行することで、コードの変更案の提出からレビュー、指摘された問題への対応までをAIに任せられる。

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チーム全体で利用する場合は、管理者がコードの保管先である「リポジトリ」ごとに、自動でレビューや修正を行うよう設定できる。 PR StewardとClaude Approvalsはいずれもベータ版だ。 データを保持しない「Zero Data Retention」などの設定を適用している組織は、Claude Shipの提供対象外となる。 なお、Anthropicは、AIがコードの不具合やセキュリティ上の問題を見落とす可能性があるとしている。