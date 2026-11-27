ITRの調査によると、AI導入時に期待する効果として上位に並ぶのは「業務コストの削減」や「業務時間の短縮」でした。AIをビジネス変革の切り札とする企業は、AIの成果を問う前に、何を期待するかから見直す必要があると筆者は提言します。

資料作成や情報検索にAIを使い、仕事にかかる時間を短縮する。 こうした取り組みには、日々の負担を軽くするという分かりやすい価値があります。 ただ、効率化を進めるだけで、売上の拡大や顧客に提供する価値の向上まで実現できるのでしょうか。

業務の効率が上がることと、顧客に選ばれる理由が増えることは同じではありません。 AIをビジネス変革の切り札と位置付けるのであれば、AIに何を任せるか、つまり活用テーマの選び方も問われます。 技術は新しくなっても、テーマが既存の作業の効率化にとどまっていないか。 今回は筆者が所属するアイ・ティ・アール（以下、ITR）の調査を手掛かりに、企業がAIに何を期待し、どのような役割を与えているのかを考えます。

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ITRが企業のAI施策の責任者を対象に実施した「AI活用動向調査2026」で、導入時に期待した効果と、導入後に得られた成果を尋ねたところ、注目すべきポイントが浮かび上がりました。 導入時に期待した効果の上位には、「業務コストの削減」や「業務時間の短縮」「人手不足への対応」「業務の属人化の解消」などの社内業務の改善に関する項目が並びます。 導入後の成果でも、これらの項目は相対的に高い水準にあります。