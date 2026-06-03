「ケロロ軍曹」アニメ化20周年プロジェクト、新作舞台裏を明かす

「ケロロ軍曹」アニメ化20周年プロジェクトとして、6月26日に公開された「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」の舞台裏が明かされた。総監督の福田は、2日前に完成したことを明かしたほか、兄弟役のジェシーやナレーションの長谷川、主題歌を担当したあののこだわりなどが語られた。

「 ケロロ軍曹 」 アニメ化20周年 プロジェクトの一環として、6月26日に公開された「 新劇場版 ☆ ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！ 」は、世界最速上映を果たした。 総監督の福田は、この日の舞台裏で、2日前に完成したことを明かした。

一度は完成していたものの、シンプルな内容に対して怒られたため、ギリギリで間に合わせたという。 兄弟役のジェシーは、アルルとデルルの声を変えて演じ、特にアルルについては、子供たちに愛されるよう声を出すことを意識したという。 一方、長谷川は、ナレーションに挑んだ際、福田から何も情報を与えられず、観客と同じ初見のリアクションを求められていた。 しかし、後半では素の自分でやらせてもらったという。

あのは、オープニング曲と主題歌を担当し、研究員ロボ役を演じた。 主題歌では、ケロロたちの日常を取り込みつつ、福田のシャウトを盛り込んだという。 福田は、あのの武道館公演で感動し、ケロロを観る小学生たちの後押しになるメッセージを入れてもらえたことに感謝した。 福田は、もともとギャグアニメであり、笑いの要素が前面にありつつも、ケロロ小隊の絆や兄弟愛が伝わればいいと考えて作り上げた。

最後は、ジェシーと渡辺が登壇し、見どころやパワーアップしたケロロをアピールし、観客に楽しんでもらうことを願った





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