ソフト99コーポレーションは「くるままていらいふ」という名称のWebサイトを運営している。世代や車種を問わず「クルマのある暮らし」といった価値観を大切にしているクルマ好きを対象としていて、個人オーナーが所有する車両紹介のほか、クルマへのこだわりなどを紹介するインタビューといったコンテンツが掲載されている。

このイベントでは「まていカーオーナーズグランプリ」というアワードが用意されている。 これはエントリーしているクルマのなかで「オーナーとのマッチングが素敵」と思われたクルマを1台選出するもの。

選出方法は参加者同士による投票であり、運営側は選出にはノータッチとなる。 エントリーしていた47台の中で、グランプリに選ばれたのは1994年式のトヨタ・クラウンバンとオーナーの山口さんだ。 山口さんは学生時代からクラウンバンを所有しており、その車両の走行距離が24万kmを超えたところで、2台目のクラウンバンを追加購入。 それが今回のエントリー車両とのことだ。

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ちなみに24万km走行のクラウンバンもまだ所有しているとのこと。 そんな山口さんに、クラウンバンの好きなところをたずねたところ「すべて」との答えだったが、あえて気に入っているところを挙げてもらったところ、ベンチシートとコラムシフトの組み合わせが気に入っているそうだ。 なお、セダンではなくバンを選んでいる点は、もう1つの趣味である自転車を載せるため。 維持に関して少し聞いてみたところ、トラブルがないので手がかからないという返答だった。

趣味のクルマが集まるイベントには何度か参加しているが、今回のように賞をもらったのは初めてだそうで「とてもうれしい」という感想を語ってくれた。 キクチさんは、2000年に中古で購入したBMW・M3を所有。 当時、欧州ではE46M3が発売されていたが、日本にはまだ導入されていない時期だった（E36M3はM3C）。 M3はれっきとしたスポーツカーだが、E36型には一般グレードもあるので、旧車ではあるものの部品の調達はしやすいとのこと。

ただ、エンジンやセンサーなどの専用部品になるといろいろと厳しくなってきているそうだ。 メンテナンスはBMWディーラーで行なっているとのこと。 大きなトラブルはないそうだが、数年前にVANOS機構からのオイル漏れが激しくなったので修理をしている。 修理の見積もりが100万円を超えるものだったので、当初は直すかどうか悩んだそうだが、クルマの魅力を考えると、その出費は問題ないということで修理を行ない、現在も好調を維持している。

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デザイン関係の仕事をされているごっちゃんさん。 以前は自動車デザインの勉強もしていたそうで、その頃からジウジアーロのデザインに憧れていたという。 そこでクルマを購入するときはジウジアーロデザインのいすゞ・ピアッツァを選択。 ご自身はパキッとした面デザインが好きということだが、ピアッツァの場合は面の構成感に加えて、曲線がうまく取り入れられているところが気に入っているという。

ピアッツァは長い間販売されていた車両で、最初は後期に設定されていたハンドリングbyロータスの購入を検討していたが、デザインに惹かれたことがポイントだったことから、デザインのオリジナル性が高い初期型を選択。 エクステリア、インテリアとも状態の良い車両だった。 R30スカイラインで参加のトヨさん。 このクルマは母親のもので、自身は同じスカイラインでも、1つ前のC210型（スカイラインジャパン）を所有している。

そちらはサーキットも走行するチューニングカーとのこと。 トヨさんが免許を取ったばかりの頃からR30は自宅にあり、このクルマを借りて運転の練習をしたそうだ。 スカイラインはもちろん好きだが、搭載されていたL型エンジンの走行感も気に入っていて、乗っているうちに「キャブレター仕様を体験してみたい」という気持ちが出てきた。 そこでチューニング済みでキャブレター＋5速クロスミッション仕様になっていた1979年式のジャパンを購入したそうだ。

ちなみにジャパンも4ドアを選んでいる。 現在はエンジンを直している最中なので、R30スカイラインを借りて乗っているという。 スバル・レヴォーグ STI スポーツ EXに乗るYUIさん。 レヴォーグは2台目のクルマで、最初は祖父から譲り受けたスバル・ステラ（スバル生産モデル）に乗っていたとのこと。

ご家族の皆さんがスバル車に乗っているそうで、お母さまはレガシィを乗り継ぎ、現在は最終モデルを所有。 お父さまはGDB型インプレッサWRXから、ZC6型BRZに乗り換えているとのこと。 このようにスポーティなクルマばかりある環境なので、YUIさんが新たに購入するクルマもスポーティなものにしようと考えたのは自然な流れだったそうだ。 とは言え、これからの生活のことを考えて、普段の使い勝手の良さも考慮したところ、レヴォーグとインプレッサが候補に挙がった。

インプレッサも良かったが、ボディカラーはブルーにしたいと考えていたので、設定があったレヴォーグを選んだとのこと。 普段のカーケアは、まだ年式が新しいのとコーティングもしているので、汚れが気になったら洗車するというレベルだそうだ。 サターン6という名称で呼ばれていた6G34エンジン。 三菱の乗用車では珍しい直列6気筒エンジンだ 1974年式の三菱・デボネアを所有しているアサラーンさん。

コラムシフトのマニュアル車を探していたところ見つかったのがこのデボネアとのこと。 希望としては縦目のグロリアかデボネアを考えていたので、希望通りのチョイスとなった。 デボネアはアメリカ人のデザイナーがデザインしているだけに、古い時代のアメリカ車のイメージもあって、そこも気に入っているそうだ。 最近は旧車がブームになっているが、デボネアを購入したのは25年前なのでブームとは無関係で乗られていることになる。

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ちなみに免許を取って初めて購入したのがデボネアだそうだ。 基本的にオリジナルの状態を保っているが、車高が低い方が好みということでローダウンしている。 ホイールは純正のままなので、ローダウンをすることでホイールが内側に入っていることが強調され、ボディの形状と合わせてこのクルマ独特のスタイリングになっている。 日産・Be-1でエントリーのtakaさんファミリー。

ご主人は初代のランドクルーザー プラドに乗っていて、旧車がお好きだという。 奥さまのクルマを購入する際も、古いモデルのジムニーを考えたのだが、そのときに巡り合ったのがBe-1。 ボディや内装の状態も良く、エンジンまわりも前のオーナーがしっかり手入れをしていたもので、現在も快調な状態で乗れているそうだ。 ただ、このクルマにはパワーステアリングが付いていないので、ハンドルがとても重い。

特に駐車場から出るときなどはその重さをしっかりと感じるそう。 普段の手入れはどのようにしているかを聞いてみると、洗車はしたことがなく、ソフト99の製品である「フクピカ」で拭いているだけとの答え。 汚れが落ちるだけでなく、コーティングもされるのでとても便利とのことだった。 イベントではソフト99が数ある製品の中から厳選した4つのアイテムを紹介する時間が設けられた。

それぞれの製品は内容の紹介だけでなく、車両やパーツを使って使用方法を解説し、使用後の効果も確認できるようにしていた。 ソフト99のアイテムは非常に数が多く、その中にはシリーズ化されているものも多いため、知っているようで知らない製品が存在する。 今回はそうしたものが紹介されていたので、参加者も「知っているはずが知らなかった」といった反応をして製品の効果に驚いていた。 白くぼけてしまった未塗装樹脂やゴムパーツを黒くする「イケ黒 スーパーブラック」。12カ月耐久の効果がある。

液剤のほかに塗り込み用のスポンジが付属しているが、パーツの形に合わせて使い分けできるように3種類の形状になっている ガラス撥水剤のガラコ。 よく見かけるのは、フロントウィンドウの撥水処理を行なうものだが、こちらはサイドミラーの鏡面やバックカメラのレンズに塗布するもの。 製品名は「ガラコ ミラーコートZERO」。 これを塗ることで水滴がミラーにいっさい付かなくなるので、雨の日でも後方視界を確保できる 窓用のフクピカにハンディワイパーがセットになったもの。

クルマによってはフロントウィンドウの角度が付いていたり、窓のサイズが大きかったりすることで、拭き取りがしにくいこともあるが、このワイパーを使うとすみずみまできれいにできる左が「フクピカトリガー強力タイプ 2.0」。 汚れたボディにスプレーして拭き取るだけで、フッ素樹脂による強力撥水効果を発揮する。 密着性が高いので洗車機を利用するユーザーにも適している。 右がスタンダードな「フクピカ」。

最新の製品はコーティング被膜に優しい薬剤の処方に変わっていて、プロ施工コーティング車でも安心して使用できるようになっている