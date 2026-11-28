朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２２回大会（１２月、神戸）に向けたオーディションの模様が２７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、ＲＩＺＩＮなどで活躍した女...

「クソ野郎！ テメェよ！ 」「グチグチうるせー」恐すぎる・・・ＢＤ女暴走族総長が元ＲＩＺＩＮ伝説女子に頭突きで乱闘に 会場騒然、セキュリティ３人がかり止めるのがやっとの事態に朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２２回大会（１２月、神戸）に向けたオーディションの模様が２７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、ＲＩＺＩＮなどで活躍した女子総合格闘家のＫＩＮＧレイナが登場し、“悪童”レオを秒殺で組み伏せ、その強さに騒然となった。

その後、元女暴走族総長の宮本禮との対戦が決まった。 レオを圧倒したＫＩＮＧレイナの前に現れたのは、ＢＤ２０でとしぞうと男女マッチを戦った経験のある宮本禮。

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「やっときてくれたか、ＫＩＮＧレイナ。 ＢＤ唯一の女枠っていったら、宮本禮じゃねえの。 私がお前ぶっ倒してやっからよ。 唯一の女枠、私と盛り上げようじゃねえか」と呼びかけ、ＫＩＮＧレイナも熊のぬいぐるみを持って立ち上がり「気合入ってると思うんで、殴り合えるんじゃないですか」と応じた。