「キングダム 魂の決戦」ワールドプレミア開催！山﨑賢人、吉沢亮らキャストが熱い思いを語る

映画「キングダム 魂の決戦」のワールドプレミアが盛大に行われ、主演の山﨑賢人をはじめ、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、山田裕貴、小栗旬など豪華キャストが登壇。5作目となる本作への熱い思いと、アクションやキャラクターの成長について語った。

映画「 キングダム 魂の決戦」（監督：佐藤信介）の ワールドプレミア が先日都内で行われ、主人公・信役の 山﨑賢人 をはじめ、嬴政役の 吉沢亮 、河了貂役の橋本環奈、羌瘣役の清野菜名、王騎役の小栗旬、恒騎役の山田裕貴、尾平役の志尊淳、尾到役の神尾楓珠、蒙武役の結木滉星、壁役の三吉彩花、楚水役の三山凌輝、紫夏役の山下美月、春申君役の蒔田彩珠、昌文君役の坂口憲二、騰役の豊川悦司、昌平君役の髙嶋政宏、左慈役の要潤、白公役の加藤雅也、呉慶役の平山祐介、蒙驁役の一ノ瀬ワタル、成蟜役の佐久間由衣、樊於期役の勝矢、王翦役の坂東彌十郎、李牧役の橋本さとし、王齮役の笹野高史、蒙傲役の谷田歩、紫伯役の中村蒼、武文役の田中圭、蹺叔役の斎藤工、春申君役の玉木宏、周武王役の佐藤浩市、そして監督の佐藤信介が出席し、会場は大きな熱気に包まれた。

山﨑は開口一番、「うれしくて、うれしくて、うれしすぎる」と満面の笑みを浮かべ、続けて「たくさんの方に観ていただけたからこそ5作目まで来られました。 スケールもパワーアップした新たな『キングダム』をお届けできるとわくわくしています」と喜びを語った。 吉沢も「また『キングダム』の熱い夏が始まるんだなと実感しています。 今まで以上のとんでもないスケールの映画になっています」と自信を覗かせた。

橋本は自身の役柄について「転がっているだけだった河了貂が、今回は軍師として支える役目になっているのがうれしい」と成長を実感。 清野も「羌瘣の心情が大きく動く作品です。 丁寧に演じました」と述べた。 アクションシーンについて、山田は「信と万極の一騎打ちは、山﨑君に助けてもらいながら撮影できました。

本気でぶつけ合えたなって。 たぶん彼もそう言ってくれると思うんで」と言いながら山﨑ににじり寄ると、山﨑も「熱かったっすよね！ 」と応じ、息の合ったやり取りを見せた。 山﨑は「魂でぶつかるようなアクションを一つひとつ丁寧にコミュニケーションを取りながら撮影できたので、いいシーンになったなと思います」と手応えを口にした。

小栗も「王騎の最期は特に気合が入りました。 観客の皆さんに響くシーンになっているはずです」とコメント。 また、プレミア会場にはファンから大きな拍手と歓声が送られ、キャスト陣も笑顔で応えた。 佐藤監督は「このシリーズはチーム全員で作り上げてきた集大成。

今回も魂を込めた作品です」と語り、会場を感動の渦に包んだ。 映画は7月12日より全国公開。 前作からさらにパワーアップした戦闘シーンや、キャラクターの深いドラマに期待が高まる





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