ジェイミー・キャラガーが1月の補強を訴える中、シャビ・アロンソがチェルシーのDFレヴィ・コルウィルとウェスレイ・フォファナを擁護した。

チェルシー の シャビ・アロンソ 監督が、守備の安定性を巡る元 リヴァプール のチームメート、ジェイミー・キャラガーの批判に真っ向から反論した。 キャラガーは、 チェルシー の守備陣が深刻な問題を抱えており、チャンピオンズリーグ出場を目指す上で障害になりかねないと指摘していた。

リーグ戦11試合で20失点を喫したチェルシーより失点が多いのは、コヴェントリーと、下位2チームのクリスタル・パレス、マンチェスター・ユナイテッドだけだ。 リーズ戦ではレヴィ・コルウィルとウェスレイ・フォファナがコンビを組んだが、Sky Sportsの解説者キャラガーは1月の補強を訴えた。 でキャラガーは、2人のフィジカルと統率力に疑問を呈した。

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「チェルシーはセンターバックに大きな問題を抱えている。1月に変えなければ、今季チャンピオンズリーグに関して自分たちがいるべきだと考える位置に到達する上で、大きな問題になる」と語り、こう続けた。 「コンビとして、これでは決してうまくいかない。 フィジカルが十分ではなく、真のリーダーもいないからだ」 木曜日の記者会見でこの発言について問われたアロンソは、選手たちを擁護した。