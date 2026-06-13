「ガチョウ脚おばさん」衝撃の告白：実はアヒルだった？中国ネット騒然

中国で人気の露天商「ガチョウ脚おばさん」が、販売していたローストもも肉にガチョウではなく安価なアヒルを使用していたことを認め、ネット上で大きな波紋を広げている。彼女は長年親しまれてきた愛称の裏で、意図的ではないと釈明するが、消費者からは批判の声が上がっている。

中国の街角で長年親しまれてきた 露天商 「 ガチョウ脚おばさん 」こと陳さんが、販売していたローストもも肉に実際にはガチョウではなく アヒル を使用していたことを認め、ネット上で大きな波紋を広げている。

陳さんは北京の大学周辺で20年以上にわたり、炭火で焼いたもも肉を売り歩き、その香ばしい香りとリーズナブルな価格で学生や地元住民から絶大な人気を誇っていた。 特に北京大学や清華大学の学生たちは、夜遅くまで勉強した後の夜食として彼女のガチョウ脚を楽しみにしていたという。 彼女のトレードマークである「ガチョウ脚おばさん」の愛称は、中国のSNSで拡散され、一躍有名人となった。2024年には北京大学の「女性発展フォーラム」に講師として招待されるなど、その成功は多くの人々に称賛されていた。

しかし、先日、ある消費者が購入した脚肉のDNA鑑定を実施したところ、ガチョウではなくアヒルのDNAが検出されたと報告したことで問題が表面化した。 陳さんは地元メディアの取材に対し、数年前に仕入れの都合でガチョウからアヒルに切り替えたと説明した。 ガチョウの脚はアヒルの脚に比べて価格が2倍以上もするため、コスト削減のために変更したとみられる。 陳さんは「『アヒル脚おばさん』という名前はしっくりこなかったので、そのまま『ガチョウ脚おばさん』で通した」と語り、「意図的に消費者をだましたわけではない。

なぜそんなことをする必要があるのか」と釈明した。 しかし、ネット上では「長年信頼していたのに裏切られた」「虚偽広告で巨額の利益を得ている」との批判が殺到。 一部の微博ユーザーは陳さんに拘禁刑を科すべきだと主張し、賛否両論が巻き起こっている。 中国食品安全の専門家であり、ニュースレター『アイ・オン・デジタル・チャイナ』の創設者であるマーニャ・ケッツェ氏はAFPの取材に対し、「中国では食品偽装は珍しくないが、陳さんは'地に足をつけて地道に努力する労働者'という清廉なイメージがあったため、消費者は特に強い裏切られた感を抱いたのだろう」と分析する。

彼女は現在、当局の調査に応じており、販売を停止している。 この騒動は中国社会における食品表示の信頼性や、小規模事業者に対する消費者感情の複雑さを浮き彫りにしている。 陳さんが今後どのような対応を取るのか、そして彼女のビジネスが再び軌道に乗るのか、注目が集まっている





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