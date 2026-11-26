トヨタがブラジルで発表した南米専用のピックアップトラック『カローラ デッキ』が、日本のSNSでも話題になっている。

トヨタ 自動車 は、ブラジルの新工場「ソロカバ2」の開所式において、南米専用の新型ピックアップトラック『カローラ デッキ』を発表した。 現地エンジニアリングチームが大きく貢献して開発されたもので、ソロカバ2工場で生産される最初の新型車となる。

生産開始は2027年を予定している。 カローラ デッキは『カローラ』ファミリーのDNAを受け継ぎ、SUVの快適性と操縦性、そしてピックアップトラックの多用途性を兼ね備える。 荷台は積み降ろしがしやすい高さに設計され、リアゲートにはダンパーが採用されている。 後部座席は広い室内空間と優れた乗り降りのしやすさを実現しており、都市での日常使いから家族旅行まで幅広く対応する。

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走行性能については、市街地・幹線道路を問わず安定性と予測しやすいハンドリングを重視した設計となっている。 トヨタのグローバル技術戦略「マルチパスウェイ」に沿って、フレックス燃料対応のハイブリッドシステム（HEV FFV）を搭載する。 これにより燃費向上とCO2排出量の削減を両立し、トヨタが掲げる品質・耐久性・信頼性（QDR）の基準を満たす。 価格や販売条件などの詳細は、今後発表される予定だ。