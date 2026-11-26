リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督が、チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに2-1の逆転勝利を収めた後、カルヴィン・フェルドンクと上田綺世を称賛した。

。 リール は後半に鮮やかな逆転劇を演じ、2-1で バイエルン ・ミュンヘンに今季チャンピオンズリーグ初黒星をつけた。15分にダヨ・ウパメカノのヘディング弾で先制を許したが、62分に 上田綺世 が同点弾を決め、その3分後にはエタン・エムバペが誘発したアレクサンダル・パヴロヴィッチのオウンゴールで試合をひっくり返した。

アンチェロッティ監督は試合後、報道陣に「カルヴィンも過小評価されている選手だ。 技術面で多くの長所があり、今夜は積極的にプレーして守備の競り合いに勝てることを示した」と語った。

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「我々のシステムにも適応している。 彼にはとても満足している。 ロマンとの激しい競争が、彼をさらに良くしている」フェルドンクの粘り強い守備に加え、前線では日本人FW上田が決定的な働きを見せた。47分の同点ゴールはファウルによりVARで取り消されたが、62分には冷静さを保ち、ナタン・ンゴイのパスをゴール隅へ流し込んだ。 試合に臨むコンディションは万全ではなかった。