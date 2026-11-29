「カメラを止めるな！」の快進撃から8年、上田慎一郎監督（42）が「やっと『カメ止め』を乗り越えられた気がする」と手応えを語る新作が完成した。TikTokの連続… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

新作の手応えを語る 上田慎一郎 監督 「カメラを止めるな！ 」の快進撃から8年、 上田慎一郎 監督（42）が「やっと『カメ止め』を乗り越えられた気がする」と手応えを語る新作が完成した。 TikTokの連続ドラマからスタートした「 恋する地球人 劇場特別版」だ。12月11日の公開を前に監督に聞いた。

上田監督を一躍時の人にした「カメ止め」は、イベント上映を皮切りに単館上映、そして最後は全国353館の拡大公開に至った。 原動力はSNS上の口コミだった。 今回の劇場特別版を生み出したのも観客と映画館主の声だった。

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「スタートはSNSの縦型ショートドラマだったんですね。 昨年（25年）末、1話2、3分の全30話で公開していたんですけど、視聴者から『劇場で観たい』という声を多くいただくようになり、映画館の方からも『劇場公開しないんですか』と。 もちろん僕自身にもその思いはありました。 そこからですね。