朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２２回大会（１２月、神戸）に向けたオーディションの模様が２５日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。オーディションの休憩中に...

2026.11.26朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２２回大会（１２月、神戸）に向けたオーディションの模様が２５日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。

オーディションの休憩中に大乱闘が勃発。 伝説の格闘家エンセン井上が率いる「Ｔｅａｍ 大和魂」のＤｏｚｅｒが、赤パンニキと火花を散らした。 赤パンニキがＳＮＳ上でエンセンを呼び捨てで挑発。 Ｄｏｚｅｒらが反発していたが、会場で鉢合わせし、赤パンが「お前らみたいなヤツらが盛り上げねえから、エンセンレベルじゃねぇと俺は相手にならねぇって言ってんだよ」と言い放つと、Ｄｏｚｅｒはブチギレ。

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「エンセンってなんだよ、誰に言ってんだよ。 勘違いすんなよ、お前！ 」と、赤パンを突き飛ばして乱闘が勃発した。 赤パンはなおも「エンセン呼べや、コラァ！