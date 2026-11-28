トランプ米大統領は27日、イラクが自国の石油資源や武器を統制しようとする取り組みを支持すると表明した。イラク政府が北部の自治区「クルディスタン地域」や親イラン武装勢力との対立を深める状況の中で、政府側に立つ姿勢を鮮明に打ち出している。

トランプ米大統領は27日、 イラク が自国の石油資源や武器を統制しようとする取り組みを支持すると表明した。 イラク 政府が北部の自治区「クルディスタン地域」や親イラン武装勢力との対立を深める状況の中で、政府側に立つ姿勢を鮮明に打ち出している。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「イラクのザイディ首相がイラク全土で国家権限を確立し、イラク産原油の密輸を阻止し、汚職を根絶し、あらゆる武器を国家の独占的な管理下に置こうとする取り組みを支持する」と述べた。 ザイディ氏は実業家出身の41歳。 米国とイランの戦闘が続く今年5月に就任した。 その直後から反汚職作戦に乗り出し、親イラン武装勢力が米関連施設への攻撃を繰り返すなかで、原油と武器への管理強化を図ってきた。

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米シンクタンク、ワシントン中東政策研究所の研究員、ハムディ・マリク氏はCNNとのインタビューで「ザイディ氏は、トランプ氏からの信頼が厚いバラック氏と極めて強固な関係を築いている」と指摘した。 その1カ月後、トランプ氏はザイディ氏をホワイトハウスに迎え、「素晴らしい戦士」「米国の偉大なファン」と称賛した。 国営メディアが27日に伝えたところによると、政府は国営の石油販売会社SOMOを通さない原油輸出について、収益が国庫に入らないため「密輸」とみなすと発表した。