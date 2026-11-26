アル・アハリは、ロシュン・サウジリーグのアル・タアーウン戦で主力の一人を起用できない。原因は伝統のライバル、アル・ナスルの「呪い」だ。

このブラジル人DFは負傷の影響で、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節を欠場した。 アル・アハリはこの試合でカタールのアル・シャマルに2-3でまさかの敗戦を喫している。

さらに12月8日（火）には、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第6節で、アル・インマ・スタジアムにUAEのシャバブ・アル・アハリを迎える。 アル・アハリにとって極めて重要な一戦となる。28歳のイバニェスは今シーズン、アル・アハリで17試合に出場し、2ゴールを記録している。 アシストはまだない。 イバニェスは、トルコ人DFメリフ・デミラル、セネガル人GKエドゥアール・メンディとともに、アル・アハリ守備陣の要となった。

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この3人は、アル・アハリの新たな歴史を築くうえで大きな役割を果たした。 クラブはそれまで一度も手にしたことのなかったAFCチャンピオンズリーグエリートのタイトルを2連覇で獲得したほか、丸9年のブランクを経て、クラブ史上2度目となるサウジ・スーパーカップ制覇も成し遂げている。 AFCチャンピオンズリーグエリートでは、2勝2分け1敗の勝ち点8で西地区7位につけており、首位を走るUAEのアル・アインとは5ポイント差となっている。 サウジ国王杯では、ラウンド32でアル・アンワールを2-1で下して勝ち上がった。