大阪市港区の水族館「海遊館」は25日、来月7日から4頭のラッコを展示すると発表した。海遊館でラッコが展示されるのは9年ぶり。国内では、今月5日に三重県鳥羽市の鳥羽水族館で飼育していたラッコの「キラ」が死に、一緒に飼育していた22歳の雌「メ…

大阪市港区の水族館「海遊館」は25日、来月7日から4頭のラッコを展示すると発表した。 海遊館でラッコが展示されるのは9年ぶり。 国内では、今月5日に三重県鳥羽市の鳥羽水族館で飼育していたラッコの「キラ」が死に、一緒に飼育していた22歳の雌「メイ」が国内で飼育される唯一のラッコになっていた。

海遊館では開館した平成2年から29年まで計13頭のラッコを飼育していたが、同年に雌のラッコ「パタ」が老衰のため21歳で死んで以来、展示されていなかった。 海遊館によると、新たに展示するラッコは雌の「ウーナ」「チャリィ」と、雄の「ニピ」「イマック」の4頭。 いずれも昨年5～10月、米アラスカ州の海岸で母親とはぐれて衰弱していたところを海洋生物の研究や保護を行う地元の非営利団体「アラスカ・シーライフ・センター」（ASLC）が保護していた。 当時は生後2週間～4カ月だった。

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海遊館はASLCと協議し、令和5年11月以降、ラッコの受け入れに向けた施設の改修を進めており、7年3月に米国農務省の飼育基準を満たす施設として認定され、今年2月に4頭の輸入が決まったという。 大阪市内で会見を開いた海遊館の土井啓行館長は「4頭を迎え入れたことを大変うれしく思う。 やんちゃな姿をぜひ見てほしい」と語った。