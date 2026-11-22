大相撲九州場所千秋楽は22日、福岡国際センターで行われ、横綱大の里が13勝2敗で並んだ平幕若元春との優勝決定戦を渡し込みで制し、2場所連続優勝を果たした。横綱での連続制覇は昇進9場所目で初めて。

大相撲九州場所千秋楽は22日、福岡国際センターで行われ、横綱大の里が13勝2敗で並んだ平幕若元春との優勝決定戦を渡し込みで制し、2場所連続優勝を果たした。 横綱での連続制覇は昇進9場所目で初めて。

平成10年の貴乃花以来、28年ぶり 本割の結びで豊昇龍を押し出し、支度部屋に戻ってきた大の里は泰然としていた。 大銀杏（おおいちょう）を整え、四股を踏むこと10回。 改めて集中し直す時間を求めるでもなく、流れのまま優勝決定戦へと出て行った。 そして、初優勝を狙う若元春の前に圧倒的な馬力で立ちはだかった。

Also read トランプ氏と習氏、AI分野での協力誇示 それでも突きつけられる厳しい現実

もろ手突きで立ち、相手が右差しを嫌って下がったところに素早くついていき、最後は渡し込み。 引き揚げる花道で、ようやく大きく一息吐き出した。

「やっと終わりましたね。 長かった」。 初日に敗れ、「どうなるかと思った」というが、終わってみれば、初の九州場所制覇で7度目の賜杯。 日本出身横綱による2場所連続優勝は平成10年名古屋、秋の貴乃花以来、28年ぶりだ。

Advertisement

左肩痛を克服、思い切りの良さ戻る 無念がずっと残っていた。 昨年の九州場所は左肩を痛め、千秋楽を休場してしまっただけに「良い形で今年最後を締めくくりたい」との思いは強かった。 今年前半は、長引く左肩痛に苦しみ、師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「ちょっとしたことで体のバランスが崩れて、自然にできていたものが意識するようになる。 体の反応が遅れている」と話していた。

今場所の大の里の左おっつけや体の寄せ方などからは、本来の思い切りの良さが戻ってきたように感じられる。 26歳の横綱は次の目標を、こう掲げた。

「秋場所は12勝で終わってしまって、今回13勝できた。 来年は14勝、全勝優勝を目指して頑張りたい」。 初場所に自身初となる3連覇を懸ける。 （宝田将志）