松橋力蔵監督就任からまもなく2年を迎え、チームの成熟度が確実に上がっているFC東京。今季のJ1リーグではそれがしっかりと結果に結びつき、第15節終了時点で11···

「あれはもう感覚です。 ボールが上にあっただけ。 それを蹴り込んだだけです」と本人は淡々と言う。

「予測もそうですけど、自分の目の前にボールがこぼれてくるのも嗅覚かなと。 長倉とも話しましたけど、あいつも近くにいたし、今日は僕のところに2点目が来ただけ。 お互いに嗅覚というのが、かなり研ぎ澄まされているのかなと思います」とも発言。34歳の小柄な点取り屋は今季急成長中の後輩と切磋琢磨しながら、得点感覚に磨きをかけていることを明かした。 今季の仲川はシーズン序盤こそベンチに座る時間が長く、短時間の出場にとどまっていたが、初スタメンとなった10月の水戸ホーリーホック戦でいきなり2発。

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続くファジアーノ岡山戦でも2得点を叩き出し、一気に波に乗った。 さらには、11月の代表ウイーク明けの21日に行われたセレッソ大阪戦でもゴール。 そして今節と“5戦6発の固め取り”を見せている。 頼もしい男の決定力が急激にアップしているのは、チームにとっても力強い材料。