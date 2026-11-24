ティモシー・ウェアがアメリカ代表での今後、マルセイユで主将を務めたこと、そしてリーグ・アンの強豪に向けられるメディアの批判を楽しむ理由を語った。

マルセイユ は降格圏に沈む苦しい時期を経験したものの、5連勝でチャンピオンズリーグ出場権争いに復帰した。 ウェアは、ファンが汗水流して稼いだお金を使って観戦するからこそ要求が非常に厳しいと認めている。

また、クラブが負ければ街全体の雰囲気に影響する一方、勝てば街が活気づくことも理解している。 代表では、ウェアは自国開催の2026年ワールドカップで苦しい経験をした後、転機を迎えている。 大会で先発したのはトルコに敗れた1試合だけで、それ以来、代表ではプレーしていない。 ウインガーは夏の苦戦について率直に語り、考えすぎてしまい、限られた出場機会の中で足が動かなくなったと認めた。

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マウリシオ・ポチェッティーノが最近アメリカ代表を離れてマンチェスター・ユナイテッドに加わったため、通算54試合目の代表出場への道は、まだ決まっていない後任の下で開かれることになる。 それでもウェアは、チームの将来を楽観視している。 ウェアは代表での居場所を求めて働きかけるつもりはなく、クラブでのプレーで示したいという姿勢を貫いている。

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「無理強いしたり、お願いしたりはしたくない」と、代表での立場について説明した。 「今の自分の状況に満足している。 いつになるかは分からないけど、代表に戻ることになれば行くよ。 今はクラブでのプレーに100％集中している」