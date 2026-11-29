パーダーボルンに1-8で大敗したシャルケ。ムスリッチ監督は選手たちを批判し、責任を果たしているのはカリウスだけだと語った。

シャルケ04 の ミロン・ムスリッチ 監督が、土曜日に同じく昇格組のSC パーダーボルン 07に1-8で屈した ブンデスリーガ の一戦を受け、選手たちを痛烈に批判した。 オーストリア人指揮官はこの大敗を「恥」と呼び、今季一貫して責任を果たしている選手はGK ロリス・カリウス だけだと主張した。

ムスリッチ監督は試合後、決定力を発揮したパーダーボルンに自チームが打ちのめされるのを見届け、厳しい評価を下した。 ステファノ・マリーノがパーダーボルンの選手としてブンデスリーガ初のハットトリックを達成。 ヤノ・テル・ホルスト、シュテッフェン・ティッゲス、デニズ・ツァイトラー、ガブリエル・ヴィドヴィッチ、フェリックス・ゲッツェも得点し、シャルケの反撃はアディル・アウシシュの1点にとどまった。 パーダーボルンにとってトップリーグでのクラブ史上最大の勝利となり、シャルケはリーグ戦8試合未勝利となった。

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シャルケは開始2分以内にジュニオール・アダムがナウエル・ノルの正面にシュートを放ち、先制の可能性もあった。 ファン・ヒチャンに代わってエディン・ジェコも起用されたが、その後は守備が崩壊した。 試合終了後、ムスリッチ監督は嫌悪感を隠さず、率直に語った。