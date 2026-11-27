米国代表のアントニー・ロビンソンがこの夏を振り返り、米国におけるサッカーの未来への期待を語った。

米国サッカーに携わる多くの人々と同様、ロビンソンもこの夏がより明るい未来への出発点になると考えている。 パラグアイ、オーストラリア、ボスニア・ヘルツェゴビナを相手にした勝利がファンを刺激し、自身が関わる現在よりもさらに明るい米国サッカーの時代につながることを願っている。

その一因は文化にあるという。 イングランドで育ったロビンソンは、スポーツが日常生活にどれほど根付いているかを知っている。 米国では、そこまで浸透していない。 もう一つの要因は、米国で議論が続くサッカーへの参加機会だ。

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「ワールドカップがその助けになったと思いたいけど、まだ道のりは長い」とロビンソンは語る。 「米国でのサッカーのプレー環境を、少なくとも僕が育った英国と比べると、英国ではサッカーがいつでも身近なスポーツだった。 何を持っているかは関係ない。 ボールと、どこかにプレーできる場所さえあればいい。