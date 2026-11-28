ヴィトール・ロッキがバルセロナでの苦しい時期を振り返り、パルメイラス移籍前の監督によるサポート不足と、長引いた脛腓靱帯結合の負傷を語った。

「僕たち若手選手が来たら、すぐに100％の状態でプレーし、全力を尽くして最高のサッカーを見せなければならないと人々は思っている。 でも、そういうものじゃない。 忍耐が必要なんだ」と続けた。

「時には、適応に必要な時間をもらえない。 僕たちはとても若いし、新しい言語を話すのは本当に難しい」「時には監督のサポートが大切だけど、バルセロナに行った時、僕にはそれがなかった。 彼らはほとんど僕に話しかけてくれなかったんだ。 だから、そのことも考えてほしい。

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多くの人はそう見てくれず、最初の瞬間から準備ができていなければならないと思っている」ピッチを離れては、バルセロナの先輩選手2人が孤立に対処するロッキを助けた。