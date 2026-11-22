東京の一極集中と地方の過疎化が進む中、居住地以外の地域との交流を促し、関わる人を増やす「ふるさと住民登録制度」が令和9年3月から本格的に開始される予定だ。生まれ育った故郷や思い出のある地、憧れの場所をもう一つのふるさととして登録し、官民の…

東京の一極集中と地方の過疎化が進む中、居住地以外の地域との交流を促し、関わる人を増やす「ふるさと住民登録制度」が令和9年3月から本格的に開始される予定だ。 生まれ育った故郷や思い出のある地、憧れの場所をもう一つのふるさととして登録し、官民の支援を受けられる仕組みになっている。

ボランティアや二地域居住などの活動を通じて、充実した生活と地域貢献の両立を目指す。 ７割超の自治体が前向き ふるさと住民登録制度は定住者とも観光客とも異なる、特定の地域と継続的かつ多様に関わる「関係人口」を増やし、地域の担い手確保や経済活性化につなげることを目的とする。 自治体の参加は任意だが、総務省が今年6～7月に全1788自治体を対象に実施した調査では7割超が参加に前向きだった。 要件のない「ベーシック登録」と年3回以上の地域活動への参加を条件とする「プレミアム登録」を設ける。

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登録には専用アプリを使い、ベーシックでは、自治体からふるさと納税や観光などに関する情報を受けられる。 プレミアムは、自治体が創意工夫をして官民連携の支援を用意する。 農作業体験や祭りなどのイベント運営を通じ、地域活動に参加しやすい体制を整えるほか、航空会社や鉄道会社と連携し、地域を訪れた際の宿泊費や交通費を補助することも考えられる。 継続的な活動で地域との関わり度合いを深め、二地域居住を促す。

都市と地方の共存を目指す。 今年度は、試用版アプリの実証や先行自治体による農業体験などのモデル事業が実施されている。 北海道釧路町では、町の暮らしと自然の魅力を伝える「釧路超ジモト新聞」をウェブで発刊し、来年度以降は関係人口である「釧路超民」が取材・編集するというユニークな取り組みを展開する。 航空会社と組んで、旅費の一部に相当するマイルや電子クーポンを配布するモデル事業をしている自治体もある。

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地域に貢献できる制度としては、ふるさと納税がある。 地域を応援し、納税先を自分で選ぶという趣旨で創設され、寄付に対する返礼品の登場で1兆円を超える規模に膨れ上がった。 しかし、高価な返礼品などの過度な競争を誘発し、寄付額の半分程度しか自治体に残らない状況だ。 一方、ふるさと住民登録制度では、自治体が登録に対して返礼品を提供することを禁じている。

「魅力」の発信力も必要 前述の総務省の調査では、ふるさと住民登録制度への参加に積極的な自治体が最も期待する効果は「地域経済の活性化」が４９７自治体と最多で、以下、「地域課題の解決」３７０自治体、「移住者増」２４０自治体などだった。 ただ、参加に消極的な自治体に参加への課題（複数回答）を聞くと、「事務負担が大きい」が３３０自治体、「財政負担が大きい」１９３自治体、「メリットが見えない」１６５自治体などだった。 総務省では事務負担や財政負担を軽減する対応策を実施する方向だ。

総務省の担当者は「積極的に関わり、登録する人を集めるためには、地域には自分たちの魅力を見いだし、発信する力が必要になってくる」と話している。 強い愛着持つ「有力顧客」に ふるさと住民登録制度について、楽天グループ地域創生事業ヴァイスマネージャーの鳥海彩氏は「関係人口は観光客と住民の間にいて、線引きが難しかった。 制度によって可視化される」と話す。 移住促進ほどハードルが高くなく、観光客よりも地域貢献が継続する関係人口になろうとする人が明確になり、情報発信が効果的になるというわけだ。

鳥海氏は「ふるさと納税では、総額が増えてもリピーターは増えないという課題があった。 ふるさと住民登録制度は記憶に残る体験を提供することで、強い愛着を持つ『有力顧客』をつくることができる」と評価する。 楽天は約20年前から地方活性化に関わってきた。 ふるさと住民登録制度にも積極的な姿勢を見せており、今年5月には「関係人口グループ」を新設した。

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鳥海氏は「産品の購入額や宿泊先の変化など滞在の質、行動の深さを分析できる。 政府や自治体を補完する情報を扱う媒体を目指す」と意気込む。 （高木克聡）