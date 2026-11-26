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「ぴあ」休刊、アプリ版を開発 決断して伝えるのは僕じゃないとできないなと思いました 話の肖像画 ぴあ創業者・社長 矢内廣＜25＞
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《東日本大震災に襲われた平成23年3月から4カ月後（同年7月）。雑誌「ぴあ」が休刊することになる。「ぴあ」は隔週刊だった1980年代後半には、首都圏版で50万部、関西・中部版と合わせると発行部数は100万部を誇るモンスター雑誌だった。漫…
《東日本大震災に襲われた平成23年3月から4カ月後（同年7月）。 雑誌「ぴあ」が休刊することになる。
「ぴあ」は隔週刊だった1980年代後半には、首都圏版で50万部、関西・中部版と合わせると発行部数は100万部を誇るモンスター雑誌だった。 漫画雑誌以外で100万部以上の部数は極めてまれだった》 首都圏版の「ぴあ」は休刊直前でも黒字だったんですよ。 ただ、右肩下がりはずっと続いてましたから、これは元に戻る上向きのカーブはもうないと考えざるを得なかったんですよね。 いずれこのままいったらどこかで赤字になる。
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利益が出ているうちであれば、手の打ち方もいろいろと考えられます。 メディアをやっておられる方ならわかると思いますが、定期刊行物を作っている現場のメンバーにとっては休刊なんてとんでもなく辛（つら）いんですよ。 受け入れがたい話になるわけです。
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