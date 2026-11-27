前日再起２戦目を飾り、会見で結婚していたことを報告した元ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（３０）＝大橋＝が一夜明けた２７日、自身のインスタグラムでお相手がフィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子さん（２８）であることを公表し、２ショッ...

前日再起２戦目を飾り、会見で結婚していたことを報告した元ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（３０）＝大橋＝が一夜明けた２７日、自身のインスタグラムでお相手がフィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子さん（２８）であることを公表し、２ショット写真とともに改めて報告した。

肩を組んだショットや、笑い合う姿の写真とともに「謹啓 晩秋の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 私共、武居由樹、田辺莉咲子は結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます。 お仕事でお世話になっている方々、いつも応援してくださる皆様、これまでの人生で私達と関わって下さった方々のおかげで、こうして節目を迎えられること、誠に有難く存じます。

Advertisement

今後とも互いに切磋琢磨し、それぞれの仕事に一層精進してまいります。 未熟な二人ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 謹白 武居由樹 田辺莉咲子」と、つづった。 突然のお相手公表に、ＳＮＳなどでは「奥さま、めちゃくちゃ美人やん」、「びっくりすぎました！