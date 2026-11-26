日本維新の会の馬場伸幸前代表は25日、東京都内で講演し、多くのメディアが高市早苗首相に批判的な報道を展開する一方、高市内閣が高い支持率を維持している現状について、「メディアの感覚と普通の一般国民の感覚が、今や大きくずれている」と指摘した。…

日本維新の会の馬場伸幸前代表は25日、東京都内で講演し、多くのメディアが高市早苗首相に批判的な報道を展開する一方、高市内閣が高い支持率を維持している現状について、「メディアの感覚と普通の一般国民の感覚が、今や大きくずれている」と指摘した。

維新と自民党の連立合意に盛り込まれた政策の実現に向け、高市首相は「一歩ずつ一歩ずつ進めている。 その姿を一般国民の方はよくご覧いただいていると思う」と語った。

Advertisement

「何党でもいいんだ」 馬場氏は、連立合意に盛り込まれた48項目の政策目標について、政権発足から1年1カ月で34項目が実現、もしくは実現のめどが立ったと紹介した。 達成率は71％に上るといい、「学生であれば十分、合格点をいただけるのではないか」と述べた。 一方、高市首相を巡る報道については「人の話を聞かないとか、言い出したら下がらないとか、頑固であるとか、手厳しい批判がある。 やっぱり総理は無理じゃないか、そういう報道もあるわけだが、私はそうは思わない」と語った。