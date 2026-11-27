よかれと思って勧めた正社員登用が、実は部下の意欲を削いでいる可能性がある。「正社員こそ正解」という思い込みを手放し、多様な人材に選ばれ、力を発揮してもらうためのマネジメントの視点を解説する。

著者プロフィール・横山信弘（よこやまのぶひろ） 企業の現場に入り、営業目標を「絶対達成」させるコンサルタント。 最低でも目標を達成させる「予材管理」の考案者として知られる。15年間で3000回以上のセミナーや書籍やコラムを通じ「予材管理」の普及に力を注いできた。

現在YouTubeチャンネル「予材管理大学」が人気を博し、経営者、営業マネジャーが視聴する。 『絶対達成バイブル』など「絶対達成」シリーズの著者であり、多くはアジアを中心に翻訳版が発売されている。 派遣社員やパートのメンバーに、よかれと思って正社員の道を勧める上司は少なくない。 しかし、その善意の裏に「正社員になれるなら、誰でもなりたいはずだ」という思い込みがあったらどうか。

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相手の選択を否定することになりかねない。 これは単なる個人のキャリア観の違いではない。 多様な雇用形態のメンバーが混在する現代の職場において、上司の無自覚な前提はチームの心理的安全性を損ない、人材の定着や組織全体のパフォーマンス低下を招くマネジメント課題になり得る。 正社員以外の働き方を選ぶ人の本音とは？