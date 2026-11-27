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この世知辛い世の中ですが、少なくとも始めたばかりの人には「わからない」と言える特権があると思います。 もちろん、それをずっと使い続けることはできませんが、そもそも本当に知らないんだからしょうがないですよね（笑）ある程度経験を積むと、「これはこういうものだから」と知ってしまう。

もちろん知識や経験は武器なんですが、経験が増えるほど、技術的にはできることが増えて自由になるのに、社会的には自由が減ることもある。 始めたばかりの人には、まだそのプレッシャーが少ないはず。 だから面白いのは、「失敗を恐れない」ことではなくて、そもそも「それを失敗だと気が付かない」ことなんですよね。 しかも、なんならその失敗の方が人に喜んでもらえる作品だったりするという、まあ、なんとも本当に正解のない世界なんですよね（笑）経験が増えると、「これはこういうものだ」とわかることも増える。

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でも、その経験を一度横に置いて、「今回はどうなるかわからないけど、やってみよう」と思ってみる。