キャラクター雑貨ショップのキデイランドは11月27日、人気キャラクター「ちいかわ」の期間限定ショップ「ちいかわクリニック」を全国のちいかわらんどを含む19カ所…

キャラクター雑貨ショップのキデイランドは11月27日、人気キャラクター「ちいかわ」の期間限定ショップ「ちいかわクリニック」を全国のちいかわらんどを含む19カ所と公式オンラインストア「ちいかわマーケット」で開催・販売開始した。

ナースや医師に扮したキャラクターのマスコットやポーチなど多数の記念商品が展開されたが、同日午前11時のオンライン販売開始直後からアクセスが集中。 会計待ちの間に商品が次々と売り切れる事態となり、Xに「ちいかわクリニック」がトレンド入りするなど、SNSでは購入を断念したファンから落胆や受注販売を求める声が相次いでいる。 今回のイベントは医療のモチーフを取り入れたアイテムを取りそろえる。 主なラインアップは「おだいじにね。

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マスコット（全12種・税込1,650円～1,980円）」をはじめ、「ぬいぐるみも入る！ レントゲンなクリアポーチ（税込1,430円）」、「視力検査なデイリーユーストート（税込3,850円）」、「絶対よくなる守り（税込990円）」など多岐にわたる。 実店舗もこの日から東京駅一番街のいちばんプラザ（12月24日まで）やギンザミライミュージアム（12月27日まで）のほか、名古屋PARCO東館、アミュプラザくまもと、仙台PARCO1、札幌のアピア、そして原宿店や心斎橋パルコ店など全国のちいかわらんど各店で開かれる。