24日から千葉市の豊砂公園で始まった、人気漫画「ちいかわ」の体験型イベント「ちいかわクリスマスマーケット」で、販売されたグッズが品切れとなり、入手できなかった来場者が続出した。これを受けて同日、イベントの公式Xが謝罪文を投稿した。グッズの…

24日から千葉市の豊砂公園で始まった、人気漫画「ちいかわ」の体験型イベント「ちいかわクリスマスマーケット」で、販売されたグッズが品切れとなり、入手できなかった来場者が続出した。

これを受けて同日、イベントの公式Xが謝罪文を投稿した。 グッズの予約販売の実施も発表した。 同イベントは、12月25日までの期間限定で開催されている。 会場では写真撮影スポットやゲームコーナー、フード、グッズ販売などが展開されている。

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入場にはチケットが必要（大人平日2500円、土日祝2800円、いずれも税込）で、すでに開催前に完売している。 グッズは各日ごとに在庫を用意して販売しているが、24日の初日は午前11時のイベント開始直後から公式Xが当日分のグッズの品切れについて断続的に伝え続け、午後3時には販売終了を知らせた。 SNS上では、「もう今日の在庫はこれだけって言われました」「戦場でしたね、せめてグッズだけは増やして欲しい」など、目当てのグッズを手に入れられなかったとおぼしき来場者らの声が多数投稿されていた。

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こうした事態を受けて午後6時50分頃、イベント公式Xは「グッズ予約販売決定のお知らせ」と題して投稿を更新した。

「グッズをご購入いただけなかった皆さまには、心よりお詫び申し上げます」と謝罪したうえで、オンラインストアでのグッズの予約販売を実施すると発表した。 予約受付期間は12月4日午前11時から25日午後11時59分までで、上限に達し次第、終了する。 文面では「対象商品やお申し込み方法などの詳細は、改めてお知らせいたします」と伝えている。