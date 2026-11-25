24日から千葉市のイオンモール幕張新都心に隣接する豊砂公園で始まった、人気漫画「ちいかわ」の体験型イベント「ちいかわクリスマスマーケット」で、販売されたグッズ…

24日から千葉市のイオンモール幕張新都心に隣接する豊砂公園で始まった、人気漫画「ちいかわ」の体験型イベント「ちいかわクリスマスマーケット」で、販売されたグッズが品切れとなり、入手できなかった来場者が続出した。

これを受けて同日、イベントの公式Xが謝罪文を投稿し、オンラインでの予約販売の実施を発表したが、SNS上では運営の対応に対してさらなる不満や改善を求める声が相次いでいる。 同イベントは、12月25日までの期間限定で開催されている。 会場では写真撮影スポットやゲームコーナー、フード、グッズ販売などが展開されており、入場には事前購入のチケットが必要（大人平日2500円、土日祝2800円、いずれも税込）だが、すでに開催前に完売している。

Also read 毒舌のデヴィ夫人×ナダル、まさか2時間遅刻 ラーメン来来亭×無鉄砲も…『混ぜるなキケン』実現

グッズは各日ごとに在庫を用意して販売しているが、24日の初日は午前11時のイベント開始直後から公式Xが当日分のグッズの品切れについて断続的に伝え続け、午後3時には販売終了を知らせた。 SNS上では、初日の12時入場組というユーザーから「1時間並んだのに入店時にはほぼ品切れ状態で欲しいものが買えませんでした」との報告があったほか、「もう今日の在庫はこれだけって言われました」「戦場でしたね、せめてグッズだけは増やして欲しい」「本日18時に入場しました。

もちろんグッズは買えず」など、目当てのグッズを手に入れられなかった来場者の嘆きが多数投稿された。 こうした事態を受けて午後6時50分頃、イベント公式Xは「グッズ予約販売決定のお知らせ」と題して投稿を更新。

Advertisement

「グッズをご購入いただけなかった皆さまには、心よりお詫び申し上げます」と謝罪したうえで、オンラインストアでのグッズの予約販売を実施すると発表した。 予約受付期間は12月4日午前11時から25日午後11時59分までで、上限に達し次第終了するとしている。 なお、対象商品や申し込み方法などの詳細は改めて告知される予定だ。 しかし、この「オンラインでの予約販売」という対応に対し、SNS上では厳しい意見が殺到している。

最も多く見られたのは、 チケットを購入して現地に足を運んだ来場者を優先・優遇すべき という声だ。

「チケット当選された方、現地まで足を運ばれた人限定にすべき案件」「チケット持ってる人はチケット番号入力とかして購入できるシステムにしたらよろしい」「わざわざ入場料を払ってマーケットに足を運んだ人たちにこそ、グッズを買う機会を与えてほしい」といった意見が相次ぎ、中には「遠征して旅費や有給など可視化できない時間やお金を使っている方が何も購入できずに帰路につくのはあんまり」「優遇が無理ならチケット代を返金してほしい」と切実な訴えも寄せられた。 また、今回の予約販売が「上限に達し次第終了」であることや、 平日の午前11時開始 である点にも疑問の声が上がっている。

「予約販売11時って。 仕事中で参戦すら出来ない」「上限があるならまた即完売してしまうと思われます」と懸念する声や、「オンラインストアで行っていない人まで購入できる」「転売ヤーも買えるなら何の解決にもなっていない」と転売対策を不安視する意見が目立つ。 そのうえで、「いくらでも待ちますので、完全受注生産をどうか視野に入れてください」「オンラインでも同じことが起こるようでは、チケットが当選した時の喜びがただ悲しみに変わったまま終わります。

Advertisement

どうか受注生産もご検討ください」と、希望者全員が確実に購入できる「完全受注生産」への切り替えを強く望む声が広がっている。