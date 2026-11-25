元NHKの番組制作者で、2000年（平12）に「ためしてガッテン」で放送文化基金賞を受賞した、大東文化大社会学部准教授の神部恭久（じんぶ・やすひさ）さんが、2… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

元 NHK の番組制作者で、2000年（平12）に「 ためしてガッテン 」で放送文化基金賞を受賞した、大東文化大社会学部准教授の 神部恭久 （じんぶ・やすひさ）さんが、22日に亡くなった。 神部さんのFacebookで、25日までに妻明世さんが公表した。

膵臓（すいぞう）がんで闘病していたという。 Facebookには「神部の妻です。 神部恭久はかねてより膵臓癌で闘病中のところ11月22日朝、永眠いたしました。 生前中は大変お世話になり、誠にありがとうございました」とつづった。

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同日午後6時から東京・世田谷区の耕雲寺種月殿で通夜、明日26日午後12時30分から同所で告別式が営まれる。 神部さんは、1963年（昭38）に三重県で生まれ、90年に京大大学院工学研究科修士課程を修了後、NHKに入局し20年まで在籍。

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「クローズアップ現代」「NHKスペシャル」「日本の、これから」「解体新ショー」「ITホワイトボックス」「謎解きLIVE」「ひみつの絶景ブルーキャニオン」などを企画・制作し、13年には映画「ベニシアさんの四季の庭」（菅原和彦監督）をプロデュースした。 20～23年までNHKエンタープライズでコンテンツ開発を行い、21年には「2.5次元ミュージカルLIVE配信『ミュージカル 忍たま乱太郎』」を手がけた。20～21年に、龍谷大で映像制作実習講師を務め、23年から大東文化大社会学部社会学科で准教授を努めていた。