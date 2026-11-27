高市早苗首相は27日、政治資金パーティーに官僚を呼び同席させた企業関係者に政策を説明させたのは問題として、野党8党派が提出した関芳弘文科相に対する問責決議案が… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

高市早苗 首相は27日、政治資金パーティーに官僚を呼び同席させた企業関係者に政策を説明させたのは問題として、野党8党派が提出した 関芳弘 文科相に対する問責決議案が否決されたことを受けて、総理官邸で報道陣の質問に答えた。

「採決の結果について、内閣総理大臣としてコメントすることは控えさせていただく」とした上で、「政府としては国会に提出した法案の成立に向けて、引き続き真摯（しんし）に対応してまいります」と述べ、現在、参議院で審議中の消費税減税関連法案や維新肝いりの衆院議員定数削減法案の成立に全力を尽くすと訴えた。 関氏が問われた過去の政治資金パーティーのあり方をめぐっては「法令に従って行われることを前提に、個々のの政治家が判断すべき事柄。 ご指摘や疑問があったら本人が説明を行うことが重要だ」と主張。

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「政治家と官僚の関係は、もとよりルールに従った適切なものであるべきで、国民のみなさま方に疑念をもたれないよう、襟をただすべき。 疑念やご指摘があった場合、本人が適切に説明すべき」と繰り返した。 一方、記者から「問責に反対した議員からも辞めるるべきとの声がある。 それでも続投させるのか」と、関氏の進退に関する首相判断についての質問も出たが、高市首相は、今回、問責決議案が出たことを踏まえて「本人がしっかり説明責任を果たされるべきだ」などと述べるにとどめ、はっきり言及はしなかった。