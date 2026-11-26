俳優の奥菜恵（47）が、26日までに更新されたYouTubeチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」にゲスト出演。小学4年生時代に遭遇した不審な男について語っ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

同チャンネルは、怪談を得意とするお笑い芸人の好井まさおが、さまざまな怪談や恐怖体験エピソードを紹介し、チャンネル登録者数81万人を超える人気チャンネル。 奥菜は、幼少時からスピリチュアルな体験や恐怖体験が多かったと自己紹介した。

その中で、奥菜は「後からゾッとした話なんですが」と前置きし「小学校4年生の時に、家族で木下大サーカスというサーカスを見に行ったんです。 後楽園だったと思うんだけど」と切り出した。 公演の途中休憩があり、お土産売り場を訪れたところ、大勢の人でごった返していたという。

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「両親とか妹も近くにいたんですけど、いろいろ、お土産を見ていたら、なんか後ろにすごい変な…男の人が近づいてきて、あ、なんか凄い嫌だなと思って、場所移動したりとかして、でもずっとついてくる、みたいな人がいて」と説明した。 奥菜は「パッと振り返ったら、四角いメガネというか、透明のメガネをした男の人が、無表情で私のことを見ていたんです」と回顧。