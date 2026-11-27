民主改革の会の小川淳也代表は27日の記者会見で、小沢一郎元衆院議員が新党結成を模索している動きについて、「私の立場から言うのも複雑だが、やっぱりそうであってこその小沢一郎先生だ」と語った。

民主改革の会の小川淳也代表は27日の記者会見で、中道改革連合を離党し、現在は無所属の小沢一郎元衆院議員が新党結成を模索している動きについて、「私の立場から言うのも複雑だが、やっぱりそうであってこその小沢一郎先生だ」と語った。

「ある種のリスペクトを持ちながら拝見しているというのが偽らざる心境だ」とも述べた。 小沢氏は来春の統一地方選を見据え、自身が率いるグループ「一清会」外からの受け入れも視野に結党を模索している。17日には記者団の取材に対し、「志を持つ人がいれば一緒にやろうという気はある」と述べ、民主改革と立憲民主党の再結集の動きについては「将来の展望を示しておらず頼りない」と指摘していた。 小川氏は会見で、「小沢先生は自民党に代わり得る受け皿をつくって政権交代をするんだ、と。 紆余（うよ）曲折ある方だが、そこは一貫しているということへの信頼感はある」と語った。

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小沢氏が世間から「壊し屋」と評されてきた点にも触れ、「つくる力もあれば、よく言えば新陳代謝だ。 新陳代謝の原動力、起動力になっておられる」と述べた。 小川氏自身は、民主改革と立民などができるだけまとまる方向を望んでいるとした。 自民党に代わる受け皿づくりを目指す点では小沢氏と共通しているとして、「同じ高い山の頂の異なる登山口で、いろいろと準備なり、時にさまよったりという、大先輩の同志だというのが率直な私の受け止めだ」と語った。 （奥原慎平）