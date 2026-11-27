チュニジアのスポーツ弁護士ムアティ・ダフリ氏が、アフリカネイションズカップ2025決勝のモロッコ対セネガルをめぐるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の決定について法的な見解を示した。先週火曜日に出された判断は、試合を続行させた主審の判断の優位性を確立し、試合中に規律違反があったにもかかわらず事後の上訴決定による結果の変更を認めなかった点で、フィールド・オブ・プレー理論の発展における画期的なものだとしている。

モロッコ と セネガル の紛争で最も繊細な側面について、ダフリ氏は、CASの決定は比例原則と、懲戒責任と競技結果に関わる制裁との機能的分離の原則を確立したと説明した。 規律違反が必ずしもピッチ上で得た結果の取り消しを意味するわけではないとの見方だ。

同氏は「試合放棄および0-3の没収試合による敗戦を定めたアフリカネイションズカップ規定第84条の適用は、チームが最終的に試合の続行を拒否し、競技として試合を完了できなくなることを前提としている」と述べた。 一方、チームがピッチに戻り、主審がプレー再開を許可し、試合が最後まで行われた場合には、反スポーツ的行為への対処は懲戒処分や罰金、出場停止によって行われるべきであり、事後の行政的決定や上訴決定によって勝者を変更することで行うべきではないという。

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この分離こそが、CAF規律委員会と上訴委員会の対応の違いを説明するものだとチュニジア人弁護士はみる。 規律委員会は決勝での一連の出来事を受け、総額61万5000ドルの罰金を科したほか、セネガルのパペ・ティアウ監督に5試合の出場停止処分を下した。 これに対し上訴委員会は、セネガル代表を0-3の没収試合による敗戦とし、タイトルをモロッコに与えていた。 ダフリ氏は、試合が主審の判断で再開され、最後まで行われた以上、規律違反への処罰がタイトルを剥奪したり、ピッチ上で決着した結果を覆したりする手段になってはならないと指摘した。