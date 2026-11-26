サウジアラビアのヤセル・アルミスハル氏の名が、アジアサッカー連盟（AFC）会長の有力候補として再び取り沙汰されている。会長職への立候補の可能性について問われた同氏に近い関係者が、2027年に予定される選挙への出馬に含みを残したためだ。

サウジアラビア のヤセル・アルミスハル氏の名が、アジアサッカー連盟（AFC）会長の有力候補として再び取り沙汰されている。 会長職への立候補の可能性について問われた同氏に近い関係者が、2027年に予定される選挙への出馬に含みを残したためだ。

オマーンのジャーナリスト、イーサ・サイード氏は自身の公式「X」アカウントで、アルミスハル氏に近い関係者の回答を伝えた。 関係者は「すべてあり得る」と述べるにとどめた。 これは立候補の構想がいまも検討されていることを示唆するものの、サウジアラビアの同幹部が選挙戦への参戦を正式に表明したわけではない。 この発言により、アルミスハル氏は再びアジアサッカー界の表舞台に浮上した。2027年に予定される選挙が近づくなか、AFCの次期会長が誰になるのかに注目が集まっている。

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この選挙では、2013年から会長を務めるバーレーンのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ氏の後任が決まることになる。 アルミスハル氏は、サウジアラビア、アジア、そして国際サッカー界で長年にわたる運営経験を持つ。2019年にサウジアラビアサッカー連盟の会長に就任し、2026年まで同職を務めた。 それ以前にはサウジ・プロリーグの会長を務めたほか、AFCとFIFAの複数の委員会にも名を連ねてきた。