「しゅがぴゅあ」と「カナリアンフライト」に込めた想い～勝野が語る新曲の世界とライブ表現～

ピュアリーモンスターの勝野が新曲「しゅがぴゅあ」とカップリング曲「カナリアンフライト」について語ったインタビュー記事。 electronic soundと従来のキュートなイメージの融合、鳥好きとしての個人的な思い入れ、そしてライブでの二面性のあるパフォーマンスに込めた意味を掘り下げる。

「デモ音源を聴いた時は、正直『えっ』と驚きました」。 新曲「 しゅがぴゅあ 」とのファーストコンタクトを、素直な言葉で振り返る。 これまでピュアモンが築き上げてきた「可愛い」のイメージとは異なる、電子音が前面に出た中毒性の高いサウンド。

「自分は違うかなと思っていた」と、自身の声質が楽曲に合うか一抹の不安を抱いたという。 セリフのようなパートや、これまでにない歌い方を求められ、レコーディングは試行錯誤の連続だった。 しかし、そこで立ち止まらない。

「できる限りのことを尽くして」歌い上げた結果、完成した音源は、紛れもなくピュアリーモンスターの新たな代表曲となっていた。 「感動しました」と語る表情には、確かな自信が満ちていた。 そんな勝野の心を鷲づかみにしたのが、カップリング曲の「カナリアンフライト」だ。 自宅で3羽のセキセイインコと暮らすほどの、自他ともに認める大の鳥好き。

「タイトルの段階ですごく好きでした」と、その熱量はインタビューの端々から伝わってくる。 デモ音源で「カナリアン」というフレーズを聴いた瞬間から、完全にこの曲に心を奪われた。 レコーディングでは「見えない未来をゼンシンで照らせ」というフレーズに、愛する3羽のインコの姿が重なり、思わず笑みがこぼれたというエピソードも嬉しそうに明かした。 ライブで「カナリアンフライト」を披露する際、何をイメージしているのか。

そう尋ねると、瞳に鋭い光が宿った。

「強い猛禽類とかをイメージして、『もう鳥の性（さが）だぜ！ 』みたいな。 『絶対にこの鳥籠から抜け出してやる！ 』って感じです」。

鳥籠に監禁された存在が、自らの意思で勇気を出し、大空へ飛び立つ――。 楽曲の世界観に、自身の野生的な魂を重ね合わせる。

「踊ることが好き」と語る勝野にとって、ライブパフォーマンスは自己表現の最も重要な場所だ。 新曲『しゅがぴゅあ』では、グループ初となる横移動のキャッチーな振り付けでファンとの一体感を楽しみ、『カナリアンフライト』では、鳥籠から解き放たれた猛禽類となって力強い歌声とダンスを見せる。 キュートなアイドルとしての表情と、荒々しい野生の魂。 その両極を行き来する表現の振り幅こそ、ファンを惹きつけてやまない魅力の源泉だろう





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ピュアリーモンスター 勝野 しゅがぴゅあ カナリアンフライト アイドル

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

クリエイティブメディア、ゲーミング サウンドバー「Sound Blaster Katana V2」の下位モデル「Sound Blaster Katana V2X」を10月上旬より発売クリエイティブメディアは10月6日、ゲーミング サウンドバー「Sound Blaster Katana V2」の下位モデル「Sound Blaster Katana V2X」を発表した。

Read more »

��BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 2- SOUND VOLTEX�ץե����ʥ볫�š��������������ĺ����Ω�ä��Τϡ�TAITO STATION Tradz����2023ǯ3��21���������Hikarie Hall�ˤơ�KONAMI�Υ��������ɥ������SOUND VOLTEX EXCEED GEAR�פ��Ѥ���e���ݡ�������BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 2- SOUND VOLTEX�ץե����ʥ뤬�Ԥ�줿���������ͤ�ͥ��������ΰϤߥ��󥿥ӥ塼���������롣

Read more »

重低音はズンズンきて欲しい。ソニーの｢ULT WEAR｣はそんな人のためのヘッドホン重低音好きは予算確保へ！先週、グローバル向けに発表されていたSonyの重低音シリーズ｢ULT POWER SOUND｣、日本でも発表きました。今日から、一部ソニーストアにて先行展示が始まります（後述します）。｢アリーナの最前列にいるような重低音を体感できる｣というULT POWER SOUND。ポータブルスピーカー2モデル｢ULT FIELD 7｣｢ULT FIELD 1｣と、ヘッドフォンの｢U

Read more »

定番ゲーミングDAC「Sound BlasterX G6」をUSB-Cモデルに一本化 Sound BlasterX G6 （USB C VERSION） 発売のお知らせ定番ゲーミングDAC「Sound BlasterX G6」をUSB-Cモデルに一本化 Sound BlasterX G6 （USB C VERSION） 発売のお知らせ クリエイティブメディア 株式会社のプレスリリース

Read more »

定番ゲーミングDAC「Sound BlasterX G6」をUSB-Cモデルに一本化 Sound BlasterX G6 （USB C VERSION） 発売のお知らせ定番ゲーミングDAC「Sound BlasterX G6」をUSB-Cモデルに一本化 Sound BlasterX G6 （USB C VERSION） 発売のお知らせ

Read more »

PCI-e Sound Blaster登場20年目に最上位のオーディオ クオリティを追求したサウンドカード登場 ハイレゾ サウンドカード「Sound Blaster AE-X」発売のお知らせクリエイティブメディア 株式会社のプレスリリース（2026年6月2日 11時17分）PCI-e Sound Blaster登場20年目に最上位のオーディオ クオリティを追求したサウンドカード登場 ハイレゾ サウンドカード「Sound Blaster AE-X」発売のお知らせ

Read more »