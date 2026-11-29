結成10周年を迎えるヴィジュアル系バンド「RAZOR」のボーカル、猟牙が新曲「ILOVEYOU」のリリースを記念し

結成10周年を迎えるヴィジュアル系バンド「RAZOR」のボーカル、猟牙が新曲「I LOVE YOU」のリリースを記念し、スポニチのソロインタビューに応じた。10月10日にタイ・バンコクで開催されたライブイベントでは、国境を越えて届いた音楽の力を実感。

そして11月30日に迎える結成10周年。 始動ライブの新宿ReNYから走り続けてきた10年間には、メンバー同士の衝突も、互いの個性を認め合うまでの変化もあった。 周囲が大人になる一方で、あえて「丸くなりたくない」と語る猟牙。 Zepp Shinjukuのステージに向けて見据えるのは、10年を経ても変わらないRAZORの姿だった。

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（ヴィジュアル系特集取材班）日本ではバラードを静かに聴き、激しい曲では思い切り暴れる。 そんな楽曲に合わせた反応が一般的だが、海外の観客はイントロが流れた瞬間から歓声を上げる。 バラードでも一緒に歌い、大胆に感情を表現する姿が新鮮だった。 猟牙自身、洋楽を好んで聴いてきた。