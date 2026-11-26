アンソニー・ゴードンがバクーでのサバフFK戦で2得点。バルセロナのチャンピオンズリーグでの勝利に貢献し、イングランド人選手の得点数でハリー・ケインに次ぐ記録に達した。

アンソニー・ゴードン がバクー・オリンピックスタジアムでの サバフFK 戦で2得点を挙げ、1カ月続いた無得点を脱した。 バルセロナ が勝利したこの一戦を含め、アゼルバイジャンでのチャンピオンズリーグ2試合で計6得点を記録したイングランド代表FWは、現地への移住を冗談交じりに語る一方、ハットトリックを達成すべきだったと振り返った。

アンソニー・ゴードンが2得点を挙げ、バルセロナのサバフFK戦勝利に貢献した。 バクー・オリンピックスタジアムでのチャンピオンズリーグ（CL）の一戦で、圧倒的な優勝候補という評価にふさわしい勝利を収めた。 昨夏の加入後、カリム・アデイェミに代わって左ウイングの先発を勝ち取ったイングランド代表FWは、精力的なプレスにようやく得点という結果を加えた。30分と50分にいずれもGKポカティロフがはじいたボールを押し込み、さらにもう1本のシュートもゴールネットを揺らしたが、VARの確認後に取り消された。

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バルセロナで最後に得点したのは10月31日のアラベス戦だった。 ゴードンは昨季、ニューカッスル・ユナイテッドの選手としてアゼルバイジャンでのカラバフ戦で4得点を挙げており、同国との抜群の相性を冗談交じりに語った。