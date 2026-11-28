2026年2月デビューのアイドルグループ「Sophia la Mode」で活躍中の南 みゆかさんが、1stトレーディングカード「南みゆか ～Gravure Mode～」の発売記念イベントを11月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2026年2月デビューのアイドルグループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」で活躍中の南 みゆか（みなみ・みゆか）さんが、1stトレーディングカード「南みゆか ～Gravure Mode～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを11月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。 10月で21歳になった南さんだが、高校生のころは「現役JK最強ボディー」のキャッチコピーで一世を風靡。

その後の人気はさらに向上し、掲載されたことがないグラビア誌を探すほうが難しいと言えるほどの快進撃。 待望の1stトレカは、まだ20歳だったころ……7月に都内のスタジオで撮影された写真で構成されている。 自分がカードになるとは思っていなかったし、顔ではなく体のパーツだけが写ったものなど種類が多いのがすごいと思います。 Sophia la Modeのメンバーにも1枚プレゼントしたいです（笑）。

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金色ビキニのカードです。 着たときに運気を感じたし、お守りとしてスマホに忍び込ませて持ち歩いてほしいくらいです。 大人っぽいガーターランジェリーのカードも、フレッシュな南 みゆかのイメージを持たれている方には新鮮だし、セクシー度が増しているのでオススメです。