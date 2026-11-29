声優の鈴木達央が29日、自身のXを更新し、デマや誹謗中傷について、長文で注意喚起を行った。

鈴木達央 （C）ORICON NewS inc.鈴木は28日、歌手のLiSAとの離婚を公表。

「今後とも声優をはじめとしたクリエイターとして、そして父として精進してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。 何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と伝えていた。 その翌日の投稿となった。

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「プライベートの発表に対して、ここまでの反応にまず驚いています。 それと同時に、家族が見て不快と思われる、憶測や決めつけによる意見が多く見られることにも驚いています。 申し訳ないのですが、先ずはそこをおやめください」と呼びかけた。